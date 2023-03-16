В Тюмени на Оренбургской пьяный мужчина покалечил жену и убил четырехмесячную дочку

В Тюмени на Оренбургской пьяный мужчина избил жену и четырехмесячную дочку Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени арестовали мужчину, который избил жену и малолетнего ребенка. Детали инцидента озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По предварительной версии силовиков, ночью с 20 на 21 октября прошлого года обвиняемый, находясь в пьяном состоянии, в квартире в ходе бытовой ссоры избил молодую сожительницу, в позже нанес травмы четырехмесячной малышке.

- Мать с ребенком были госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался, а женщине была оказана своевременная медицинская помощь, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Также обвиняемый угрожал жене и очевидцу происходящего. Следователи инициировали проверку по факту произошедшего. Допрашиваются свидетели, проводится судебно-медицинская экспертиза.