Суд в Тюмени посадил на 6,5 лет в тюрьму мужчину, пристававшего к 16-летнему подростку Фото: Татьяна Коркина

Армизонский суд огласил приговор 33-летнему тюменцу, который склонял к интиму 16-летнего подростка. Следствие уверено, что преступление продолжалось больше четырех месяцев, с июня 2022 года. Подозреваемый Александр С., считают силовики, шантажировал девушку, а также говорил, что расскажет всем о ее интимной жизни.

– По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Александру С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Кроме того, подсудимый должен компенсировать девушке и ее родителям компенсацию морального вреда на сумму более 500 тысяч рублей, заявили в инстанции.

Напомним, в тюменском тату-салоне мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которая пришла к нему на сеанс. Преступника арестовали через пару дней.