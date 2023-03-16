Туризм Тюменской области помогает выстроить прочные связи между регионами России Фото: Татьяна Коркина

Профессор Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Валентина Сыроижко перечислила факторы, которые влияют на внутренний туризм. Сейчас Тюменская область наращивает налоговые поступления.

Специалист отметила, что правильно выстроенная политика в сфере туризма создает благоприятную психологическую обстановку.

– Воронежская и Тюменская области стали важными пунктами «Императорского маршрута», который объединил 24 региона России, связанных с жизнью и деятельностью императорской семьи, а значит, с преобразованиями России, – уточнила Валентина Сыроижко.

Напомним, Тюменская область нарастила турпоток в два раза за 5 лет.