Туризм Тюменской области помогает выстроить прочные связи между регионами России
Фото: Татьяна Коркина
Профессор Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Валентина Сыроижко перечислила факторы, которые влияют на внутренний туризм. Сейчас Тюменская область наращивает налоговые поступления.
Специалист отметила, что правильно выстроенная политика в сфере туризма создает благоприятную психологическую обстановку.
– Воронежская и Тюменская области стали важными пунктами «Императорского маршрута», который объединил 24 региона России, связанных с жизнью и деятельностью императорской семьи, а значит, с преобразованиями России, – уточнила Валентина Сыроижко.
Напомним, Тюменская область нарастила турпоток в два раза за 5 лет.