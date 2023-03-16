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НовостиОбщество16 марта 2023 5:03

В Тюменской области за три месяца резко взлетели цены на овощи и фрукты – в среднем на 20%

В Тюменской области популярные продукты подорожали в среднем на 20%
Серафима Краснова
В Тюменской области за три месяца резко взлетели цены на овощи и фрукты в среднем на 20%

В Тюменской области за три месяца резко взлетели цены на овощи и фрукты в среднем на 20%

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области популярные продукты подорожали в среднем на 20%. Проанализировали цены в тюменских магазинах специалисты Тюменьстата. За три месяца, с начала 2023 года, в регионе выросла стоимость овощей, морепродуктов и молочной продукции, в частности масла сливочного и сыров.

Согласно данным статистиков, овощи с начала 2023 года в Тюменской области подорожали на 19,5%. Рыба и морепродукты увеличились в цене на 2,5%. На 2% зафиксирован рост стоимости хлеба и масла сливочного.

В то же время в регионе подешевело мясо на 1,6%, а также колбаса и консервы.