В Тюменской области за три месяца резко взлетели цены на овощи и фрукты в среднем на 20% Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области популярные продукты подорожали в среднем на 20%. Проанализировали цены в тюменских магазинах специалисты Тюменьстата. За три месяца, с начала 2023 года, в регионе выросла стоимость овощей, морепродуктов и молочной продукции, в частности масла сливочного и сыров.

Согласно данным статистиков, овощи с начала 2023 года в Тюменской области подорожали на 19,5%. Рыба и морепродукты увеличились в цене на 2,5%. На 2% зафиксирован рост стоимости хлеба и масла сливочного.

В то же время в регионе подешевело мясо на 1,6%, а также колбаса и консервы.