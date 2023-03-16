Тюменские власти продадут два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени, построенные на рубеже XIX-XX веков Фото: Виктория Гаврик

Несколько объектов духовной направленности, которые находятся во владении тюменского правительства, отдадут на приватизацию. В частности, «Магазин Константинова» в Тобольске, построенный на рубеже XIX – XX веков. Кроме того, здание на улице Челюскинцев, которое расположено вблизи Спасской церкви.

Некоторое время назад дом являлся главным местом сбора для религиозных людей, говорится в документации, размещенной на официальном портале «Госзакупки».

Стоит отметить, что тобольский дом отреставрировали за 2,1 миллиона рублей, а в 2022 году снова провели косметический ремонт. По мнению властей, это поможет поддержать приемлемое состояние здания.