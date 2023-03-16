Светофоры на перекрестке улиц Республики и Мельникайте в Тюмени 16 марта погаснут на 8 часов Фото: Татьяна Коркина

Светофоры погаснут на несколько часов в Тюмени в четверг, 16 марта 2023 года. Примечательно, что дорожные объекты перестанут работать на улицах Мельникайте и Республики. Именно эти участки отличаются высоким трафиком и мощным потоком автомобилей.

По данным «Тюменьгортранс», в районе расположения светофоров пройдут плановые работы на электросетях. Дорожные объекты выключатся с 9 до 17 часов.

Тюменских автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и проявить внимательность на дороге.