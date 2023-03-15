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НовостиПолитика15 марта 2023 14:08

Владимир Якушев 15 марта встретился с победителями конкурса «Команда Урала.Реформация»

Полпред сказал напутствующие слова победителям профессиональных советов
Серафима Краснова
Фото: официальный сайт полпреда УрФО

Фото: официальный сайт полпреда УрФО

Представитель президента России в УрФО Владимир Якушев сегодня дал старт первому модулю программы профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном управлении», в которую пройдут 30 лучших молодых управленцев.

–Участие в конкурсе – это шаг вперёд в вашем собственном развитии, в развитии вашей карьеры. Это ваша капитализация. Самое важное, что вы приобретаете – это круг общения. Он серьёзно расширяется. Появляются новые связи, которые сохранятся на долгое время, – отметил Владимир Якушев.

Кроме того, полпред сказал напутствующие слова победителям профессиональных советов.

На конкурс подали заявки больше 1 400 участников. Также на базе Уральского института управления станет действовать Уральский хаб. В него войдет и Тюменская область, распорядился Владимир Якушев.

Сегодня полпред обсудил проект создания хаба с директором по региональному развитию департамента региональной политики РАНХиГС Александром Смекалиным.