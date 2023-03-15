Владимир Якушев 15 марта встретился с победителями конкурса «Команда Урала.Реформация»

Фото: официальный сайт полпреда УрФО
Представитель президента России в УрФО Владимир Якушев сегодня дал старт первому модулю программы профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном управлении», в которую пройдут 30 лучших молодых управленцев.
–Участие в конкурсе – это шаг вперёд в вашем собственном развитии, в развитии вашей карьеры. Это ваша капитализация. Самое важное, что вы приобретаете – это круг общения. Он серьёзно расширяется. Появляются новые связи, которые сохранятся на долгое время, – отметил Владимир Якушев.
Кроме того, полпред сказал напутствующие слова победителям профессиональных советов.
На конкурс подали заявки больше 1 400 участников. Также на базе Уральского института управления станет действовать Уральский хаб. В него войдет и Тюменская область, распорядился Владимир Якушев.
Сегодня полпред обсудил проект создания хаба с директором по региональному развитию департамента региональной политики РАНХиГС Александром Смекалиным.