Союз лидеров: «Страна Девелопмент» и Группа «Эталон» объявили о старте продаж в первом совместном проекте

Фото: Владимир Чебалди /ООО «СЗ «Страна-Эталон»

В Тюмени состоялась презентация совместного проекта двух федеральных застройщиков ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». Жилой комплекс под названием «Юнион» (Союз) будет состоять из 4 домов высотой от 10 до 16 этажей. Общая реализуемая площадь 170 тыс. кв. м, включая жилье и помещения для бизнеса.

Новый комплекс с собственной инфраструктурой будет возведен в районе улиц Интернациональная-Объездная, рядом с аэропортом Плеханово. Общая площадь застройки – 9 га. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. В четырех очередях запроектировано 8 820 квартир и четыре многоуровневых паркинга с теплыми переходами в секции домов.

Фото: Владимир Чебалди /ООО «СЗ «Страна-Эталон»

Жилой квартал и каждый дом получили названия, символизирующие сотрудничество двух крупнейших застройщиков, которые разделяют общие ценности для создания комфортной и уникальной среды для жизни. Жилой комплекс «Юнион» — это объединение современных технологий и базовых ценностей, городского комфорта и камерности застройки, опыта и знаний девелоперов.

Цены в первом доме микрорайона стартуют с отметки 2 440 000 рублей. Дом «Синергия» состоит из 7 парадных, рассчитанных на 1025 квартир. Срок сдачи – IV квартал 2024 года. В продаже представлены лоты с угловыми окнами, террасами и лоджиями, хозяйственными блоками и мастер-спальнями.

Фото: Владимир Чебалди /ООО «СЗ «Страна-Эталон»

Все жилые дома и уличный ритейл объединит пешеходный бульвар с зонами для отдыха, игр и спорта. По задумке архитекторов в перспективе он будет соединен пешеходным бульваром с соседним ЖК «Домашний», реализованным ГК «Страна Девелопмент».

Фото: Владимир Чебалди /ООО «СЗ «Страна-Эталон»

Новый микрорайон расположен в перспективном развивающемся районе. Уже сейчас в шаговой доступности есть остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, аптеки, салоны услуг, пункты выдачи маркетплейсов. В 10 минутах на автомобиле расположены школы, детские сады, городская поликлиника, фитнес-центры, кафе и рестораны. В проекте самого микрорайона предусмотрено место под детский сад. Дорога до центра города, экопарка «Затюменский», аэропорта Рощино займет 15 минут.

Как отметил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, ЖК «Юнион» — это первая коллаборация федеральных застройщиков в Тюмени. Ведущие компании объединили свои компетенции, чтобы максимально усилить проект и сделать его хедлайнером в Тюмени.

– ГК «Страна Девелопмент» уже зарекомендовала себя, как надежного застройщика и одного из лидеров отрасли, мы готовы выступать партнерами в реализации для других девелоперов, делясь наработанным опытом и экспертизой, – рассказал он.

Фото: Владимир Чебалди /ООО «СЗ «Страна-Эталон»

– Для Группы «Эталон», имеющей опыт строительства жилья в крупных российских городах, интересно участие в совместном проекте с сильным местным игроком. Уверен, что партнерство с проверенным застройщиком «Страна Девелопмент» позволит успешно реализовать жилой комплекс «Юнион». А синергия технологий и инновационных подходов двух крупнейших девелоперов будет способствовать созданию новых знаковых проектов, которые отвечают самым актуальным потребностям покупателей и способствуют дальнейшему качественному развитию и росту рынка недвижимости Тюмени, – подчеркнул вице-президент Группы «Эталон» по региону Урал Андрей Ермишкин.

Напомним, ГК «Страна Девелопмент» – несменный лидер по объемам текущего строительства в Тюменской области по рейтингу портала ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков). За 2022 год компания осуществила в Тюмени ввод более 300 тыс. кв. м жилья, в том числе первый в России жилой дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций. Компания реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в шести регионах Российской Федерации. Компания входит в ТОП-20 девелоперов страны по объему текущего строительства. Всего по России в настоящий момент «Страна Девелопмент» осуществляет строительство 637 069 кв. м.

2022 год стал рекордным по вводу недвижимости за всю историю Группы «Эталон»: компания ввела в эксплуатацию 735 тыс. кв. метров в 19 проектах, что на 74% больше показателя 2021 года. С момента создания Компания ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м и входит в ТОП-10 застройщиков России по объему текущего строительства по версии Единого ресурса застройщика.

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ООО «СЗ «Страна-Эталон»

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