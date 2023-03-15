В тюменском суде прозвучало последнее слово Инессы Бранденбург, которая украла из банка 560 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Известная мошенница Инесса Бранденбург выступила с последним словом на приговоре суда. В Калининском районном суде состоялось заключительное заседание по делу об ограблении банка на 560 миллионов рублей. Тюменка присвоила себе порядка 100 миллионов рублей.

– Все, что произошло в моей жизни, начиная с января 2018 года, это наказание за совершенное преступление. И я это понимаю. Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила после преступления, по иронии судьбы, меня же и украли, – отметила Инесса Бранденбург.

Подсудимая уточнила, что она болела и даже перенесла сложную операцию Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Подсудимая уточнила, что она болела и даже перенесла сложную операцию. При этом заболевание не исключает рецидива. Мошенница уповала на оставшегося одного сына, который учится в вузе, но по-прежнему нуждается в ней. В конце жительница Тюмени попросила прощения у всех людей и заявила, что осознала содеянное.

Инесса Бранденбург обвиняется по нескольким частям статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой».