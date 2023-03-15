Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 9:50

В Тюмени вандалы изуродовали новый бар у набережной Туры

Сотрудники заведения отмывают окна и стены от граффити
Серафима Краснова
В Тюмени вандалы изуродовали новый бар у набережной Туры

В Тюмени вандалы изуродовали новый бар у набережной Туры

Фото: Татьяна Коркина

Новый ресторан-бар в Тюмени, который расположен на набережной, изуродовали хулиганы. Вандалы испортили стены внутри помещения и некоторые окна со стороны улицы с помощью граффити, пишет «ФедералПресс». Тюменцы пожаловались на это в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жителей, разукрашенный бар уродует вид набережной и популярного общественного места. Сотрудники заведения теперь будут отмывать стены и окна.

Напомним, бар «Водочка» расположен рядом с «Конторой пароходства» в отремонтированном здании. Заведение планируют открыть в конце весны 2023 года.