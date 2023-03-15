В Тюмени вандалы изуродовали новый бар у набережной Туры
Фото: Татьяна Коркина
Новый ресторан-бар в Тюмени, который расположен на набережной, изуродовали хулиганы. Вандалы испортили стены внутри помещения и некоторые окна со стороны улицы с помощью граффити, пишет «ФедералПресс». Тюменцы пожаловались на это в социальной сети «ВКонтакте».
По словам жителей, разукрашенный бар уродует вид набережной и популярного общественного места. Сотрудники заведения теперь будут отмывать стены и окна.
Напомним, бар «Водочка» расположен рядом с «Конторой пароходства» в отремонтированном здании. Заведение планируют открыть в конце весны 2023 года.