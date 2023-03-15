Траншевая ипотека: что это такое и чем она покорила многие города России?

Фото: АО «СЗ Твелл».

При покупке квартиры на стадии строительства можно значительно сэкономить. После сдачи дома жилье в нем дорожает на 30%. Когда не хочется платить ипотеку за квартиру, переезд в которую состоится не сразу, как и покупать более дорогую готовую новостройку без льготных условий, на помощь приходит траншевая ипотека.

Это новый механизм жилищного кредитования, где ипотека выдается частями. Проценты банк начисляет не на всю сумму сразу, а отдельно на каждую часть кредита – транш (обычно их два). Меньшую сумму выдают на время строительства, а остальную – за квартал до сдачи дома.

Как работает траншевая ипотека в Тюмени?

Размер платежей по траншевой ипотеке рассчитывается персонально, так как зависит от цены квартиры и условий кредитования. В Тюмени специализированный застройщик «Твелл» одним из первых включил траншевую ипотеку в способы покупки квартир в микрорайоне «Корней».

Разберемся на примере.

Однокомнатная квартира площадью 43,3 кв. м с кухней-гостиной стоит 5 630 000 рублей.

Фото: АО «СЗ Твелл».

С учетом ставки 5,7% годовых («Семейная программа») и срока 30 лет расчет траншевой ипотеки будет таким:

· первый взнос – 15%;

· общая сумма кредита – 4 785 000 рублей;

· первый транш (на время строительства) составит 480 000 рублей;

· второй транш (выдается за квартал до окончания строительства, у «Корнея» – 25.10.2023 г.) составит 4 305 000 рублей;

· ежемесячный платеж в период строительства будет всего 2 785 рублей;

· далее ежемесячный платеж составит 27 961 рубль.

Выгода с траншевой ипотекой составит 152 158 рублей. Пока квартира строится, размер платежа сравним с парой походов за продуктами.

Еще три причины для выбора микрорайона «Корней»

Локация

От «Корнея» можно быстро доехать до любого района Тюмени и даже выехать за город. Рядом с домом: больница, памятник природы лесопарк «Тополя» и детский сад.

Фото: АО «СЗ Твелл».

Свой парк

Внутренний двор каждого квартала микрорайона «Корней» – это мини-парк для семейного отдыха. Территория каждого двора будет закрыта. Все дворы свяжет сеть зеленых аллей.

Фото: АО «СЗ Твелл».

Свобода

Для проекта разработано несколько десятков планировочных решений от студий до трехкомнатных, от 28 до 139 кв. м. Здесь легко будет найти квартиру, которая станет отражением хозяина.

Фото: АО «СЗ Твелл».

Убедиться в этом можно, если записаться на экскурсию по телефону +7 (3452) 57-56-60.

Офис продаж

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 20, корп. 1.

Тел. +7 (3452) 57-56-60.

Официальный сайт: Kornei.ru.

Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru