Жительница Тюмени задержана в аэропорту Рощино при попытке улететь из России с 90 тысячами долларов

Фото: пресс-служба Таможенной службы по Тюменской области

Таможенники в аэропорту Рощино арестовали женщину, которая пыталась пересечь границу с мешком иностранной валюты в рюкзаке. Об этом сообщили в пресс-службе Таможенной службы по Тюменской области.

По данным управления, 29-летняя тюменка пыталась улететь в Ташкент, а в ручной клади пронести 90 000 долларов. Однако девушку задержали, содержимое изъяли.

– В ходе досмотра ее ручной клади инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок с пачками стодолларовых купюр, всего 90 тысяч долларов, – говорится в сообщении Таможенной службы по Тюменской области.

Силовики завели уголовное дело по части второй статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Материалы дела переданы в ФСБ России по Тюменской области. Теперь ей грозит штраф, который в 15 раз превышает сумму, которую она пыталась вывезти, или ограничение свободы на четыре года.