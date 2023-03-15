В Тюмени за 2023 год отремонтируют больше 90 кровель многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Из-за резкого потепления и мощных снегопадов в Тюмени вскрылись проблемы с кровлями жилых домов. Администрация за 2023 год планирует отремонтировать около 90 крыш. Мэрия заключила контракты по всем объектам. На сегодняшний день ведутся работы по 37 скатным кровлям.

– На таких ремонт можно проводить независимо от погодных условий при соблюдении технологии производства в зимний период. Ремонт плоских крыш приостановлен до наступления устойчивых положительных температур наружного воздуха, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Тюмени.

Власти отмечают, что в адрес подрядчиков регулярно направляется информация о необходимости принятия мер по ликвидации последствий подтопления жилых помещений и чердаков.