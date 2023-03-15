Тюменская область в 2023 году стала ведущим игроком на рынке туристических услуг

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Преподаватель кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственного службы Евгения Васюта оценила достижения Тюменской области в туристической сфере. Эксперт считает, что наш регион станет ядром туристической отрасли и соберет вокруг себя другие смежные сферы.

– Считаю, что в данном случае неплохо зарекомендовал себя и бренд VisitTyumen, который сделал регион узнаваемым и разрушившим стереотип о том, что Сибирь – это территория вечного холода, – уточнила Евгения Васюта.

С 2016 года Тюменская область увеличила туристический поток почти в два раза. Благодаря плодотворной работе бюджету региона удалось заработать ежегодно по 3,3 миллиона рублей.

Все налоговые отчисления идут в казну Тюменской области.