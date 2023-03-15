В центре Тюмени на Ленина задымился ресторан-гриль «Koster»

В Тюмени на Ленина задымился ресторан быстрого питания "Вкусно и точка" Фото: Виктория Гаврик

В центре Тюмени задымился популярный ресторан. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании на пульт управления спасателей поступило в 11:56. Произошло задымление в вентиляции ресторана по адресу Ленина, 54. Согласно карте, там расположен ресторан «Koster».

- Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано горение внутри вентиляционного короба на площади 2 квадратных метров, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации задымления привлекалось 8 спасателей и две единицы спецтехники. В происшествии никто не пострадал. Специалисты выясняют обстоятельства пожара.