В Тюмени 15 марта похоронили 20-летнего контрактника Никиту Ушакова, погибшего в СВО

Похороны Никиты Ушакова пройдут в Тюмени в прощальном зале №1 на Юрия Семовских. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области простились с погибшим в СВО солдатом Никитой Ушаковым. Об этом рассказал глава администрации Тазовского района Василий Паршаков. Парень подписал контракт после окончания срочной службы и уехал на Украину. Военнослужащий родом из поселка Тазовский.

– Печальные новости пришли в наш район. Погибли трое наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Выражаю соболезнования родным и близким. Низкий поклон нашим бойцам. Вечная память героям, – уточнили в администрации Тазовского района.

Фото: Василий Паршаков / Telegram-канале

Похороны Никиты Ушакова пройдут в Тюмени в среду, 15 марта, в траурном зале № 1 на улице Юрия Семовских.