В ближайшее время из компаний Тюмени уволится треть сотрудников, а 35% уже нашли работу Фото: Татьяна Коркина

Треть сотрудников в Тюменской области планируют уволиться в ближайшем будущем. Рынок труда проанализировали специалисты по поиску работы. Порядка 50% опрошенных считают, что сейчас неблагоприятное время для поиска работы. Респонденты уверены, что если сменят работу, то только на место в IT-cфере.

Больше 35% специалистов считают, что варианты по работе появляются уже сейчас. Кроме того, успешными сферами, предполагают тюменцы, является промышленность, общепит и продажи.

В лидерах прочные позиции заняли IT-сфера и медицина.