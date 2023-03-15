Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 марта 2023 5:41

В Тюмень из Херсонской области 15 марта приехали 17 беженцев, шесть детей и две собаки

Вынужденных переселенцев из зоны СВО разместили в Тобольске
Серафима Краснова
В Тюмень из Херсонской области 15 марта приехали 17 беженцев, шесть детей и две собаки

В Тюмень из Херсонской области 15 марта приехали 17 беженцев, шесть детей и две собаки

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмень из Херсонской области прибыла еще одна партия из 17 беженцев. Встречали вынужденных переселенцев сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. В частности, из мест боевых действий приехали шесть детей.

Прибывших встретили сотрудники МЧС

Прибывших встретили сотрудники МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

– Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры, – уточнили спасатели.

Встретив на железнодорожном вокзале, их отвезли в пункты временного размещения в Тобольске. Там беженцам окажут медицинскую, юридическую и социальную помощь. Кроме того, с херсонцами из зоны СВО прибыли две собаки.