В Тюмень из Херсонской области 15 марта приехали 17 беженцев, шесть детей и две собаки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмень из Херсонской области прибыла еще одна партия из 17 беженцев. Встречали вынужденных переселенцев сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. В частности, из мест боевых действий приехали шесть детей.

Прибывших встретили сотрудники МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

– Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры, – уточнили спасатели.

Встретив на железнодорожном вокзале, их отвезли в пункты временного размещения в Тобольске. Там беженцам окажут медицинскую, юридическую и социальную помощь. Кроме того, с херсонцами из зоны СВО прибыли две собаки.