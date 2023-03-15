Тюменцы определят пять территорий до 31 мая для благоустройства в 2024 году в рамках нацпроекта Фото: Татьяна Коркина

Весной состоится голосование за дизайн-проекты. Путем прямых выборов в Тюмени определили пять территорий, которые благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек.

По словам мэра города Руслана Кухарука, в 2024 году в Тюмени благоустроят сквер от Вишневой до Вознесенской. Эту зону власти назовут в честь почетного гражданина города Константина Лагунова. Кроме того, администрация отремонтирует сквер Леонида Згерского на улице Республики.

Территория на Московском тракте также будет включена в программу благоустройства на 2024 год. Зеленую зону на Энергостроителей и Мусоргского обновят к следующему году.

Голосование за территории в Тюмени пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года.