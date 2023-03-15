На Тюменскую область 15 марта движется фронт с мощным похолоданием до -11 градусов Фото: Виктория Гаврик

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, зимние морозы в Тюменской области еще дадут о себе знать. В соответствии с прогнозом метеорологов, понижаться температура воздуха в Тюмени станет уже в среду утром, 15 марта 2023 года. По данным синоптиков, температура воздуха утром-днем в эти сутки опустится до -8 градусов Цельсия, местами -10 градусов.

- Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах, гололедные явления, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, метель, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области на 15 марта 2023 года.

Ближе к вечеру 15 марта в регионе немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до -1…0 градусов Цельсия. В среду Тюменскую область накроет фронт с аномальным похолоданием.