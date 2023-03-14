Квартира, в которой поместится всё: 5 признаков функциональной планировки

Фото: Илья Кручинин/ООО СЗ «Страна Запад».

Холостяк-спортсмен, молодая пара фрилансеров или большая семья с разносторонними хобби – каждый хочет, чтобы в его квартире нашлось место для отдыха, работы или учебы, хранения личных вещей и общения с близкими. «Планировка решает» – уверены архитекторы федерального застройщика «Страна Девелопмент». Они перечислили пять однозначных плюсов функциональной планировки, от которых нужно отталкиваться при поиске квартиры мечты.

Комфортная площадь и планировка

Важно обращать внимание не только на количество комнат, но и на их площадь и расположение. Например, в спальне 7 кв. метров сложно будет организовать место для хранения вещей, а в десятиметровой гостиной не получится собрать всех родственников. Интересный вариант предлагается для небольшой семьи евро-2 в тюменском ЖК «Домашний». Мастер-спальня с выходом на балкон и ванной с окном, которую можно переоборудовать в полноценный гардероб или кабинет.

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Хозяйственные помещения

Гардеробная, второй санузел, ниши для встроенной мебели, любое дополнительное пространство для вещей – плюс к планировке. Хорошо, если в прихожей есть уголок площадью 1 – 1,5 кв. м. Такую нишу можно самостоятельно переделать в гардероб или кладовку. Например, в квартире евро-3 от ГК «Страна Девелопмент» есть вторая ванная комната, которую при желании можно переделать в большую гардеробную или постирочную.

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Правильная геометрия

Второй признак эффективной планировки – гармоничная форма помещений. Большинство предметов мебели квадратной или прямоугольной формы, поэтому многим комфортнее их расставить вдоль стен, чтобы освободить пространство в центре комнат. Исключение – помещения с большой площадью или особыми архитектурными решениями. Так, в квартире формата евро-4 дома «Купеческий» в кухне-гостиной овальное угловое окно с потрясающим видом на бульвар. Угол можно оставить свободным, а можно обустроить зону отдыха с креслами-качалками и наслаждаться покоем тихими вечерами.

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Зонирование

Разделить на функциональные зоны можно даже небольшую студию. Но по сравнению с просторной планировкой вариантов будет не так много. Если же в квартире будет жить большая семья, разнополые дети, люди с разными ритмами жизни, стоит присмотреться к лотам с двумя санузлами, изолированными комнатами и просторной кухней-гостиной. Последнее помещение может стать не только местом сбора всей семьи, но и домашним фитнес-залом, местом для игр и творчества.

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Золотой баланс

Эргономичная планировка – это когда в квартире еще на этапе проектирования все продумано максимально удобно и компактно, есть места хранения и смоделированы разные сценарии жизни. При выборе квартиры важно прислушаться к себе: хотите больше воздуха и пространства – выбирайте квартиры с просторными комнатами и большими окнами; мечтаете о маленьком уютном гнездышке – присмотритесь к планировкам, где сможете реализовать свои творческие идеи и при этом обустроить зоны для отдыха и активной деятельности.

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Фото: ООО СЗ «Страна Запад».

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает квартиры на разный вкус. Интересное предложение для тех, кто хочет жить в современном городе, но при этом в камерной атмосфере – дом «Купеческий» в жилом комплексе «Домашний». В этом доме 3 жилых этажа, 2 парадные и всего 50 квартир. Вы будете знать своих соседей не просто в лицо, а по именам. Индивидуальные планировки европейского и классического формата от 47 до 92 кв. м. Есть варианты с лоджиями и балконами, мастер-спальнями, гардеробными, постирочными и окнами в ванной. Особое внимание привлекают квартиры с антресольными этажами. Минимальное количество несущих конструкций внутри квартиры – это более гибкие возможности для перепланировки.

Подробнее – на сайте застройщика strana.com.

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ООО СЗ «Страна Запад»

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