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НовостиОбщество14 марта 2023 11:57

Преподаватели и студенты ТИУ побывали на учебно-тренировочном занятии на подводном переходе нефтепродуктопровода

Специалисты ответили на все интересующие их вопросы
Сергей Швецов
Преподаватели и студенты ТИУ побывали на учебно-тренировочном занятии на подводном переходе нефтепродуктопровода

Преподаватели и студенты ТИУ побывали на учебно-тренировочном занятии на подводном переходе нефтепродуктопровода

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Преподаватели и студенты ТИУ побывали на учебно-тренировочном занятии на подводном переходе нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш в Тюменском районе. Специалисты ответили на все вопросы, которыми они активно интересовались. В будущем эти ребята, возможно, станут нефтепроводчиками.

Цель мероприятия – закрепить теоретические знания. Учение посетили два преподавателя и четыре студента. Стоит отметить, что один из них раньше в качестве наблюдателя принимал участие в тренировке по тушению условного возгорания в резервуарном парке ЛПДС «Торгили».

– Ребята узнали об особенностях проведения работ по ликвидации внештатной ситуации – выхода нефти на водной поверхности. Им рассказали, какими навыками должен обладать персонал, а также какая техника задействована в работах, – сообщили в пресс-службе АО «Транснефть – Сибирь», добавив, что экскурсию провел заместитель начальника Тюменского управления магистральных нефтепроводов компании Олег Гостюхин.

В свою очередь студентка 4 курса ТИУ Екатерина Житникова отметила, что рада увидеть на практике, как действуют аварийно-эксплуатационные подразделения компании при ликвидации условной нештатной ситуации: «Это отличная возможность узнать поближе профессию, которой мы обучаемся, получить больше знаний».