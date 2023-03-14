Преподаватели и студенты ТИУ побывали на учебно-тренировочном занятии на подводном переходе нефтепродуктопровода Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Преподаватели и студенты ТИУ побывали на учебно-тренировочном занятии на подводном переходе нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш в Тюменском районе. Специалисты ответили на все вопросы, которыми они активно интересовались. В будущем эти ребята, возможно, станут нефтепроводчиками.

Цель мероприятия – закрепить теоретические знания. Учение посетили два преподавателя и четыре студента. Стоит отметить, что один из них раньше в качестве наблюдателя принимал участие в тренировке по тушению условного возгорания в резервуарном парке ЛПДС «Торгили».

– Ребята узнали об особенностях проведения работ по ликвидации внештатной ситуации – выхода нефти на водной поверхности. Им рассказали, какими навыками должен обладать персонал, а также какая техника задействована в работах, – сообщили в пресс-службе АО «Транснефть – Сибирь», добавив, что экскурсию провел заместитель начальника Тюменского управления магистральных нефтепроводов компании Олег Гостюхин.

В свою очередь студентка 4 курса ТИУ Екатерина Житникова отметила, что рада увидеть на практике, как действуют аварийно-эксплуатационные подразделения компании при ликвидации условной нештатной ситуации: «Это отличная возможность узнать поближе профессию, которой мы обучаемся, получить больше знаний».