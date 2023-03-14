В Тюмени под «мостом глупости» застрял грузовик службы доставки посылок

Фото: паблик "Боровский Luxury | Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Грузовой автомобиль службы доставки посылок «Деловые линии» застрял под «мостом глупости» в Боровском. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель развозил заказы по навигатору.

Фура до сих пор находится под мостом. Водитель оказался в первый раз в Боровском, поэтому не знал, что высота моста не рассчитана на грузовые автомобили.

Напомним, железнодорожный мост в Боровском часто становится ловушкой для неопытных автомобилистов. Постоянно здесь застревают габаритные машины. Так, в 2022 году под мостом попала в ловушку «Газель». Ранее в Боровском заклинило пассажирский автобус.