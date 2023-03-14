В Тюмени правительство выставило в третий раз на торги долгострой на 70 лет Октября Фото: Татьяна Коркина

Власти Тюменской области третий раз пытаются продать проблемный долгострой в областном центре. Правительство разместило документацию о проведении аукциона на официальном портале «Госзакупки». За время продажи объект подешевел на 17 миллионов рублей.

Недостроенный дом находится на улице 70 лет Октября, площадь объекта превышает больше 9 022 квадратных метров. Предполагалось, что здесь будут жить люди. Стартовая стоимость здания составляет около 56 миллионов рублей.

Ранее объект хотели продать без дисконта за 73 миллиона рублей. Больше семи лет дом стоит в недостроенном состоянии.