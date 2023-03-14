Ушедший с рынка американский бренд кроксов и сандалей открылся в тюменском ТРЦ под новым названием

Фото: ТРЦ "Кристалл"

Популярный зарубежный бренд обуви Crocs вернулся в Тюмень под новым названием. Такое заявление сделали в пресс-службе торгового центра «Кристалл». Главной причиной ухода из России поставщика обуви стали европейские санкции и сложности с логистическими цепочками.

– Saboo представляет широкий ассортимент обуви с уникальными коллекциями, состоящими из более 300 моделей разных стилей и силуэтов для всех четырех сезонов. Каждая пара содержит инновационный полимер, производящийся по революционной технологии. Благодаря данному материалу всю обувь отличает мягкость, легкость в уходе, гигиеничность – все то, что является залогом комфорта ваших ног, – говорится в сообщении пресс-службы ТРЦ «Кристалл».

Теперь магазин заработает на втором этаже торгового центра. Американский бренд вернулся в Тюмень спустя 12 месяцев простоя.

Напомним, после начала СВО из России ушли десятки зарубежных компаний. В частности, Zara и ИКЕА.