Тюменская область достойна претендовать на звание мировой биатлонной столицы Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские спортсмены сражаются за звания выдающихся биатлонистов. Снежная зима и благоприятный климат позволяют участвовать региону в международных соревнованиях PARI. По словам специалиста кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства Евгении Васюты, спортивная инфраструктура Тюменской области соответствует мировым стандартам.

– Уверена, что подобная ситуация позволит Российской Федерации укрепить свой спортивный потенциал и привлечь, например, азиатские страны к сотрудничеству в этом направлении, – уточнил эксперт.

Отметим, соревнования по биатлону проходят в Тюмени с 9 по 12 марта 2023 года. На мероприятие приехали больше 10 тысяч фанатов из разных стран мира и регионов России.