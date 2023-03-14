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НовостиСпорт14 марта 2023 6:51

Тюменская область достойна претендовать на звание мировой биатлонной столицы

Эксперт отметил заслуги Тюменской области в биатлоне
Серафима Краснова
Тюменская область достойна претендовать на звание мировой биатлонной столицы

Тюменская область достойна претендовать на звание мировой биатлонной столицы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские спортсмены сражаются за звания выдающихся биатлонистов. Снежная зима и благоприятный климат позволяют участвовать региону в международных соревнованиях PARI. По словам специалиста кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства Евгении Васюты, спортивная инфраструктура Тюменской области соответствует мировым стандартам.

– Уверена, что подобная ситуация позволит Российской Федерации укрепить свой спортивный потенциал и привлечь, например, азиатские страны к сотрудничеству в этом направлении, – уточнил эксперт.

Отметим, соревнования по биатлону проходят в Тюмени с 9 по 12 марта 2023 года. На мероприятие приехали больше 10 тысяч фанатов из разных стран мира и регионов России.