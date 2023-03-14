В Тюмени депздрав рассказал об эпидемии смертельной болезни и тестах на ВИЧ Фото: Виктория Гаврик

Показатели ВИЧ в Тюменской области падают благодаря большой профилактической работе всей системы здравоохранения региона. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Больше 630 тысяч тестов сделали жители за 2022 год. Таким образом, тюменцы стали больше интересоваться своим здоровьем и проверяться на ВИЧ. Согласно данным депздрава, в 2021 году пациенты сделали 580 тысяч тестов на опасную болезнь.

— Наркотический путь передачи перестает быть приоритетным. 13,7% – через наркотики. Зато 85% – через сексуальный акт без должной барьерной защиты, — уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Напомним, в Тюмени работают десятки мобильных пунктов тестирования на ВИЧ. Обычно медучреждения стоят в местах массового скопления людей.