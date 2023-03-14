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НовостиЗдоровье14 марта 2023 5:15

В Тюмени врачи спасли жизнь маленького мальчика от опасной инфекции, но у ребенка упал слух

Годовалый малыш в Тюмени подхватил менингит и лишился остроты слуха
Серафима Краснова
В Тюмени врачи спасли жизнь маленького мальчика от опасной инфекции, но у ребенка упал слух

В Тюмени врачи спасли жизнь маленького мальчика от опасной инфекции, но у ребенка упал слух

Фото: Татьяна Коркина

В областную больницу был доставлен годовалый малыш из районного медицинского учреждения. Ребенок попал к врачам в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

– По тяжести состояния ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Ребенку диагностировали менингококковый менингит, который проявлялся выраженной головной болью, нарушением сознания, повышением температуры и рвотой, – уточнила заведующая детским инфекционным отделением ОИКБ Галина Борисова.

Мальчику назначили лечение, здоровье ребенка отслеживали медики. Через некоторое время состояние юного тюменца стабилизировалось. К сожалению, после болезни у мальчика снизился слух. Ребенка дополнительно осмотрел сурдолог. Малыша оставили в больнице для дальнейшей реабилитации.

Жителям Тюменской области врачи рекомендуют избегать массового скопления людей в период вспышки менингита, укреплять иммунитет и следить за гигиеной.