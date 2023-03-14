В Тюмени дом и 12 соток земли популярной купчихи и экскурсовода Марины Сафиной попали под КРТ Фото: Татьяна Коркина

Дом тюменской купчихи Марины Сафиной попал под программу КРТ. За два здания и 12 соток земли власти готовы выплатить хозяйке порядка 6 миллионов рублей. Информацией об этом поделилась Марина Сафина на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Известный экскурсовод просит главу Тюмени Руслана Кухарука отменить реновацию. В январе 2023 года Марина Сафина узнала, что ее дом снесут.

— Красивые слова для нас оборачиваются сносом дома из добротного кругляка, на высоком фундаменте с современными коммуникациями и мансардным этажом на земле бабушки и дедушки, где родились три поколения: мой отец, я и моя дочь! Брали кредит и проводили все коммуникации, — уточнила тюменка.

Также под КРТ попадают здания от Сахалинской до Клары Цеткин. На первом этапе в рамках реновации власти в Тюмени ликвидируют больше 150 домов.