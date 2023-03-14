Вспыхнувший автомобиль у ночного клуба потушили 8 сотрудников МЧС на улице Пермякова в Тюмени Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Пермякова накануне вечером, 13 марта, в Тюмени взорвался автомобиль бренда Chevrolet. Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях. Машина была припаркована вблизи ночного клуба. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства произошедшего и причины возникновения возгорания.

По данным управления, сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило в 22.48.

– Ликвидирован пожар в 23.02, было задействовано две единицы техники и восемь человек личного состава. Информации о пострадавших нет, причина случившегося выясняется, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Добавим, автомобиль выгорел полностью. Судя по кадрам, восстановлению машина не подлежит.