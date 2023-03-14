Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Глава Тюмени Руслан Кухарук с 2018 по 2021 годы заработал больше 21 миллиона рублей. За четыре года мэр обзавелся двумя квартирами и автомобилем Volkswagen Touareg с автоприцепом. Согласно официальной декларации за предыдущие годы, Руслан Кухарук в 2018 году получил доход в 4,2 миллиона рублей.

В 2019 году глава города получил еще больше – около 5,4 миллиона рублей. Новое имущество мэр не приобрел. В коронавирусный год доход Кухарука увеличился до 6 миллионов рублей.

По данным документации, в 2021 году глава Тюмени получил еще 6,1 миллиона рублей. За годы правления Руслан Кухарук не обзавелся новым жильем, недвижимостью или транспортом.

Напомним, чиновники скроют декларации о доходах за 2022 год от населения. Депутатам и сотрудникам администрации разрешили публично не разглашать свое имущество и средства.