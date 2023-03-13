В Тюмени общественники пожаловался на власти в прокуратуру из-за рушащегося дома на Индустриальной Фото: Региональное отделение ОНФ в Тюменской области

Тюменский народный фронт подал жалобу в прокуратуру из-за разрушающего дома на Индустриальной, 47. Здание с угрозой для жизни людей, заявляют общественники. По словам активистов, чиновники в Тюмени потратили больше 4 миллионов рублей на ремонт аварийного объекта.

Общественники просят мэра города Руслана Кухарука принять экстренные меры.

- Несущие стены трехэтажного многоквартирного дома №47 по улице Индустриальной буквально «парят» в воздухе. Подвал постоянно топит, а инженерные сети просто плачут от своего аварийного состояния, - говорится в сообщении тюменского ОНФ.

По словам активистов, больше двух лет местные жители пытаются достучаться до властей и обратить внимание на разрушающиеся здание. На сегодняшний день специалисты ведут работы по замене системы электроснабжения. Сейчас в многоквартирном доме проживают 13 детей, а также 12 пенсионеров.