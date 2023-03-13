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НовостиОбщество13 марта 2023 11:36

По Тюменской области второй месяц подряд распространяется смертельно опасная инфекция

В Тюменской области гуляет смертельная инфекция
Серафима Краснова
По Тюменской области второй месяц подряд распространяется смертельно опасная инфекция

По Тюменской области второй месяц подряд распространяется смертельно опасная инфекция

Фото: Татьяна Коркина

По Тюменской области распространяется смертельно опасная инфекция: в очередном населенном пункте выявили бешенство. На этот раз болезнь обнаружили в деревне Белая Дубровка Нижнетавдинского района Тюменской области.

Согласно губернаторскому указу, опубликованному 13 марта 2023 года, на территории эпизоотического очага и неблагополучного пункта введен карантин на два месяца. Ограничительные мероприятия предполагают запрет на лечение больных животных, на посещение территории посторонними лицами, а также на ввоз и вывоз восприимчивых зверей.

Добавим, что это далеко не первый случай бешенства, выявленный на территории Тюменской области в 2023 году. С начала года трех инфицированных животных обнаружили в Казанском районе,теперь инфекция переместилась в Нижнетавдинский. Каждый раз потенциальным разносчиком болезни являлась лиса.

В региональном Управлении Россельхознадзора напоминают, что бешенство – особо опасная болезнь теплокровных животных всех видов, а также человека. Инфекция характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом.