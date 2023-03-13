Обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Виталия Бережного будет защищать юрист Александр Почуев, судившийся с Мадонной Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Защитником подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени Виталия Бережного станет популярный юрист Александр Почуев. Об этом специалист рассказал в своем Telegram-канале. Интересно, что Почуев раньше занимался ситуацией певицы Мадонны, а также представлял в суде интересы профессора Соколова из Санкт-Петербурга, который проходил по делу о расчленении своей ученицы.

– Публичное заявление по делу тюменского спецназовца Виталия Бережного. На этой неделе, в четверг, 16 марта, Мосгорсуд продолжит формирование коллегии присяжных заседателей по делу тюменца, служившего в войсках СпН и МВД, В. А. Бережного, которого публично обвинили в убийстве и осквернении несовершеннолетней. Впервые обвинение прозвучало не от следственных органов, а с телеэкранов ток-шоу «Прямой эфир», в серии передач под говорящим названием «Дети исчезают в полдень», – заявил юрист Александр Почуев.

Специалист предположил, что мнение общественности и резонансность дела выносят обвинительный вердикт по таким делам задолго до суда. Материалы дела сейчас находятся в Мосгорсуде. Именно благодаря этому Бережной может надеяться на объективный приговор, добавил эксперт. Посодействовать делу и защитить тюменца попросили Почуева родственники и близкие обвиняемого. Адвокат намерен провести собственное расследование.

Александр Почуев представлял интересы активистов, которые пожаловались на Мадонну в суд за пропаганду ЛГБТ, выдвинув иск на 333 миллиона рублей. Кроме того, адвокат защищал актера Панина в гражданском иске с бывшей женой.