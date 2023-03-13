В Тюмени призовут на учебные военные сборы в марте 2023 года 100 граждан, находящихся в запасе

В Тюмени призовут на учебные военные сборы 100 граждан, находящихся в запасе Фото: Виктория Гаврик

Жителей Тюмени, пребывающих в запасе, призовут на традиционные учебные сборы. Об этом рассказали в пресс-службе информационного центра правительства по Тюменской области. Здесь жители смогут усовершенствовать воинские навыки и навыки выживания.

Обычно учебные военные сборы для пребывающих в запасе проходят в марте.

«В течение недели на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова участники сборов пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку», – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Когда сборы закончатся, запасники вернутся домой. Традиционно на военные сборы приглашают около 100 человек. Повестки запасникам отправляют через работодателей или приносят домой.

Отметим, что тюменским работодателям компенсируют простой производства на сумму, равную зарплате специалиста. Кроме того, на сборы могут призвать и женщин, которые имеют воинскую учетную специальность.