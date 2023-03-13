С начала 2023 года в Тюмени получили родовые сертификаты на 28 миллионов рублей больше 9 тысяч беременных Фото: Татьяна Коркина

За два месяца тюменкам выдали 9 269 электронных родовых сертификатов на сумму больше 28,4 миллиона рублей. Об этом рассказали в информационном центре правительства по Тюменской области. Примечательно, что в предыдущем году женщины получили почти 53 тысячи сертификатов на 165 миллионов рублей.

– С помощью сертификата будущие мамы получают медицинскую, психологическую, медико-социальную и правовую помощь по программе ОМС, – сообщили в правительстве Тюменской области.

Интересно, что документ состоит из трех талонов, включая медицинскую помощь во время вынашивания ребенка и родов. Кроме того, в рамках сертификата за малышом будут присматривать врачи вплоть до 6 месяцев. Мамы близнецов получают только один родовой сертификат.

Добавим, что для оформления документа необходимо предоставить в женскую консультацию паспорт, СНИЛС и полис. Сертификат тюменкам предоставят в медицинском учреждении на 30-й неделе беременности.