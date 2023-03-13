В Тобольске таксист сбил 11-летнего мальчика Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске такси сбило 11-летнего школьника. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла в восьмом часу утра в четвертом микрорайоне.

По предварительным данным инспекторов ДПС, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, но который расположен поблизости. Мальчик шел в школу на занятия. Сейчас его госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования.

– 11-летний школьник сбит сегодня автомобилем LADA в Тобольске. ДТП произошло в восьмом часу утра в 4-м микрорайоне города, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время силовики выясняют обстоятельства ДТП.