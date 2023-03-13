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НовостиОбщество13 марта 2023 5:51

В Тюменской области с марта наступает весенний период активности клещей

Эксперты назвали возможный период пробуждения клещей в Тюменской области
Серафима Краснова
В Тюменской области с марта наступает весенний период активности клещей

В Тюменской области с марта наступает весенний период активности клещей

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

В Тюменской области приближается сезон клещей. Об этом жителей предупредили в пресс-службе местного Роспотребнадзора. По данным ведомства, клещи могут стать переносчиками клещевого энцефалита, а также иксодового клещевого боррелиоза.

«Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Привиться можно по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок. Через один год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации», – говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Для предотвращения присасывания опасных насекомых в общественных местах, включая парки, территории возле школ и детсадов, специалисты проводят обработку от клещей. Сотрудники Роспотребнадзора советуют тюменцам в сезон клещей носить защитную одежду и применять акарицидно-репеллентные средства.

Если все-таки вы стали жертвой вредоносного насекомого, необходимо обратиться в областную инфекционную больницу, уточнили эксперты.

Обычно клещи пробуждаются после окончательного схода снега. Насекомые появятся с первым значительным потеплением в Тюменской области.