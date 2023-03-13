В Тюмени закрылся филиал ресторана быстрого питания от Тимати Black Star Burger на улице Ленина Фото: Виктория Гаврик

В центре Тюмени, на улице Ленина, закрылся филиал популярного среди молодежи ресторана Black Star Burger.

В сервисах-картах говорится, что общепит временно не работает. Интересно, что другой ресторан, но только в торговом центре «Солнечный» на Пермякова, продолжает свою деятельность в прежнем темпе.

На сайтах объявлений указано, что ресторан быстрого питания Тимати выставили на продажу в Тюмени за 96 миллионов рублей. В частности, продается и земельный участок под заведением. Его площадь достигает 800 квадратов. Готовый бизнес включает кухонное оборудование и здание.

Территория Black Star Burger включает летние веранды, парковочную зону и внутренний двор с индивидуальным дизайном.