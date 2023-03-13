В Тюмени 14 марта ожидается обильное выпадение осадков до 7,4 мм и сильные порывы ветра Фото: Виктория Гаврик

Второй месяц весны в Тюмени обещает быть теплым, без аномальных температур воздуха в течение 30 дней. Об этом говорят предварительные данные прогноза погоды на апрель 2023 года от Росгидрометцентра.

По информации синоптиков, средняя температура воздуха в городе ночью будет достигать -1 градус Цельсия, а днем будет +9 градусов. Все шесть дней из 30 будут идти дожди или местами мокрый снег. Кроме того, в начале апреля в Тюмень придет настоящая оттепель. Март же по-прежнему является преимущественно зимним месяцем.

Тепло установится в регионе, по данным метеорологов, ближе к 15 апреля 2023 года. В конце второго месяца весны температура воздуха может достигать местами +10...+11 градусов.

Отметим, что во вторник, 14 марта, в Тюмени и области ожидаются мощные снегопады и сильные порывы ветра. В среднем за сутки в регионе выпадет до 7,4 миллиметра осадков. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +1 градуса Цельсия.