Уникальный магнитно-резонансный томограф в ОКБ №2 позволяет выявлять эпилепсию на ранних стадиях Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Современный высокочастотный аппарат – трехтесловый магнитно-резонансный томограф, который появился в Областной клинической больнице №2 в декабре 2022 года, позволяет проводить исследования для детальной визуализации. Таких аппаратов в Тюмени всего четыре.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Рустама Талыбова, во второй областной широкий профиль, который позволяет исследовать пациентов с опухолевыми, предопухолевыми и психологическими процессами.

- Изучая пациентов нейрохирургического отделения при рутинных обследованиях опухоль может иметь одинаковый вид, но тактика лечения разнится. Только проведение экспертных протоколов, который позволяет наш МРТ аппарат может помочь специалистам различных профилей, - рассказал Рустам Талыбов.

Новый высокопольный аппарат МРТ позволяет проводить успешные диагностические исследования и выявлять эпилепсию на ранних стадиях у взрослых и детей. Так как очаги могут быть маленькими, и обычные сканеры не могут их визуализировать, трехтесловый аппарат МРТ позволяет детально и с высоким пространственным разрешением изучить процесс. Ранняя диагностика чрезвычайно важна, ведь она приводит к успешному лечению.

Рустам Талыбов рассказал, что уникальный магнитно-резонансный томограф недавно выявил у пациента склероз гиппокампа. Несмотря на то, что он четырежды проходил всевозможные исследования, патологию пропускали.

- После диагностики пациента направили на операционное лечение, которое даст ему возможность избавиться от эпилептических припадков, - поделился врач.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркнули, что Отделение лучевой диагностики ОКБ №2 стремится к перспективному развитию выявления различных патологических процессов на ранних стадиях у детей и взрослых, чтобы в дальнейшем их успешно лечить.