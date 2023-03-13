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НовостиПроисшествия13 марта 2023 0:58

В Тюмени 13 марта 2023 воздух прогреется до +4 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 13 марта 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 13 марта 2023 воздух прогреется до +4 градусов

В Тюмени 13 марта 2023 воздух прогреется до +4 градусов

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 13 марта 2023, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-восточный: ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 C, при прояснении до -19 С, днём +4…-1 C, местами до -6 C.

Погода в Тюмени 13 марта 2023

Погода в Тюмени 13 марта 2023

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 13 марта (28 февраля по старому стилю) день Василия Капельника, в честь преподобного исповедника Василия Декаполита. Капельником его называли потому, что на крышах начинал таять снег. На Руси даже приговаривали: «Посмотри на Васильев день на капельники-сосульки, и капель пройдет». Если сосульки были длинные, то и лен вызреет хороший.

Если в этот день шел дождь, значит, лето будет хорошим. Если круги вокруг деревьев круты, то весна будет крута, если пологи – весна будет протяжной.