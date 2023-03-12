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НовостиПроисшествия12 марта 2023 14:08

В Ярковском районе в ДТП погиб 28-летний житель Пермского края, уснувший за рулем

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Ярковском районе в ДТП погиб 28-летний житель Пермского края, уснувший за рулем

В Ярковском районе в ДТП погиб 28-летний житель Пермского края, уснувший за рулем

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ярковском районе сегодня, 12 марта, около 3 часов утра произошло смертельное ДТП на 110-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Смертельное ДТП в Ярковском районе 12 марта

Смертельное ДТП в Ярковском районе 12 марта

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль «Лада Веста» въехал в стоящую на обочине фуру «Скания». В результате аварии житель Пермского края, 28-летний водитель «Лады, погиб на месте. По предварительным данным, молодой человек мог уснуть за рулем.

Обстоятельства трагедии выясняются.