В Уватском районе началась подготовка к фестивалю деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы»

Фото: https://vk.com/uvatregion

Подготовка к традиционному фестивалю деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы», который проходит раз в два года, началась в селе Уват Тюменской области. В 2023 году мероприятие пройдет в восьмой раз и соберет мастеров со всей России из-за рубежа.

По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, фестиваль стал традиционным для района. Мероприятие позволяет мастерам обменяться опытом, познакомиться, а местным жителям – приобщиться к этому виду творчества.

- На нынешнем форуме будет и одно принципиальное новшество - мы разместим скульптуры в разных деревнях и сёлах, чтобы все жители района чувствовали себя причастными к фестивалю. Раньше их устанавливали на смотровой площадке около паромной переправы в правобережном Увате, - рассказал Вячеслав Елизаров.

Предыдущий фестиваль «Чудотворцы» прошел в 2021 году. Тогда российские мастера создали композицию «Люди Уватского края» из девяти фигур - нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя, а также скульптуры, символизирующие материнство и сельское хозяйство.