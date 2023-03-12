Что влияет на всхожесть семян Фото: Татьяна Коркина

На всхожесть семян влияет температура в помещение, наличие вредителей, состояние почвы и полив. Об этом заявили специалисты одного из тюменских садовых питомников. По словам экспертов, оптимальной температурой для ростков является тепло от +20 градусов. Если температура будет ниже, тогда ростки будут вялыми, болезненными, либо вообще не взойдут.

А вот полив должен быть умеренным. Почва не должна пересыхать, но и не должна быть переувлажненной.

- Надо обращать внимание и на производителей. Доверять только проверенным фирмам. Однако и у них бывают накладки. Поэтому мы советуем покупать семена с запасом на всякий случай, - цитирует специалистов «АиФ-Тюмень».

КСТАТИ

По новому закону срок годности на семенах можно теперь не указывать. Однако покупатель должен ориентироваться на свежесть семян по году их урожая.