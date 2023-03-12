Жители сел Тюменской области активно создают учетки на Госуслугах в почтовых отделениях Фото: Татьяна Коркина

Около сотни раз подтвердили свою учетную запись на сайте Госуслуг жители Тюменской области в сельских почтовых отделениях. Меньше чем за год существования услуги опция стала популярной среди селян, и теперь количество пользователей ежемесячно растет.

По словам директора Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергея Симайченкова, почта на селе – единственный центр социальной жизни, поэтому там вводят дополнительные современные сервисы. Свои учетки уже подтвердили жители сел Аслана, Армизонское, Велижаны, Сладково и Рассвет прямо в почтовом отделении.

- Интерес к сервису проявляет и молодёжь, потому что подтверждённая запись на Госуслугах нужна для оформления и получения «Пушкинской карты», которой можно оплачивать билеты в кино, театры, на выставки и концерты, – цитирует Сергея «Мегатюмень».

Для того, чтобы получить доступ к Госуслугам, нужно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе Госуслуг, а подтверждение поступит на телефон, указанный при регистрации.