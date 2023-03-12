Тюменские студенты без опыта работы могут пройти стажировку с помощью службы занятости

Каждый год в программе участвуют около 300 человек Фото: Татьяна Коркина

Первый опыт работы по специальности могут получить молодые специалисты Тюменской области благодаря стажировке, которую организует служба занятости. Участниками программы ежегодно становятся около 300 выпускников вузов и ссузов, не получившие опыт работы в течение года после получения диплома.

Также в программе, которая реализуется в регионе с 2009 года, могут поучаствовать люди с профессиональным образованием, у которых нет трудового стажа по полученной или родственной профессии, и очники бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Для этого в центр занятости необходимо предоставить паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, документ об образовании или о квалификации. Студентам дополнительно нужно предоставить ходатайство вуза или ссуза. Стажировка идет три месяца и засчитывается как трудовой стаж. Как сообщает «Вслух.ру», работодатель выплачивает стажеру минимальную зарплату с учетом районного коэффициента и страховых взносов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Центр занятости Тюмени и Тюменского района находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3, телефон горячей линии (3452) 27-36-05. Все вопросы по стажировке можно задать в департаменте труда и занятости населения Тюменской области: тел. 8(3452) 42-62-48, 42-60-68.