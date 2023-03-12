Школьникам Ялуторовска расскажут о значении Крыма в преддверии девятой годовщины воссоединения полуострова с Россией Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В преддверии девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией школьники и студенты Ялуторовска узнают об истории этого края, о его значении и влиянии на культуры всей огромной страны. Для ребят пройдут лекции «Возвращение в родную гавань», которые прочитают в музее «Торговые ряды» с 17 марта.

По словам заведующей музейным комплексом (краеведческим музеем) Ларисы Раевской, формат лекции хорошо себя зарекомендовал. Тема воссоединения Крыма с Россией постоянно обсуждается, но каждый год наполняется новым содержанием.

- История Крыма, его культура неисчерпаемы – полуостров был источником вдохновения для многих художников, поэтов, писателей, - цитирует Ларису «Тюменская линия».

В 2022 году музей принял 23 группы, в которых насчитали более 600 человек. В 2023-м ребят ждут рассказы об истории Крыма, местных достопримечательностях, а также занимательные викторины.