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НовостиСпорт12 марта 2023 10:21

В Тюмени определили победителей финального этапа чемпионата по мотоциклетному спорту

Он прошел на стадионе спортивной школы «Старт XXI век»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени определили победителей финального этапа чемпионата по мотоциклетному спорту

В Тюмени определили победителей финального этапа чемпионата по мотоциклетному спорту

Фото: Татьяна Коркина

Финальный этап чемпионата и первенства Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплинах «гонки на льду» состоялся на стадионе спортивной школы «Старт XXI век». По данным департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в финальную часть основных заездов первенства вошли девять спортсменов.

В числе команд, которые победили в чемпионате, стали:

1 место – «Старт XXI век», Тюмень;

2 место – Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области;

3 место – СНТ «Весна».