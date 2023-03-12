В Тюмени определили победителей финального этапа чемпионата по мотоциклетному спорту Фото: Татьяна Коркина

Финальный этап чемпионата и первенства Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплинах «гонки на льду» состоялся на стадионе спортивной школы «Старт XXI век». По данным департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в финальную часть основных заездов первенства вошли девять спортсменов.

В числе команд, которые победили в чемпионате, стали:

1 место – «Старт XXI век», Тюмень;

2 место – Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области;

3 место – СНТ «Весна».