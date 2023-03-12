Студенты ТИУ создадут необычную мышку, которая позволит почувствовать вес компьютерных файлов Фото: Татьяна Коркина

Третьекурсники Института промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета Иван Урсу и Кирилл Марцинкевич занялись модернизацией компьютерной мыши, добавив в нее механизмы тактильное обратной связи и изменения геометрии корпуса. По мнению участников акселерационной программы «Технохаб», благодаря новым функциям мышка улучшит взаимодействие человека и компьютера.

Пользователи устройства почувствуют вес компьютерных файлов и испытают режим доведения курсора мыши до активных элементов интерфейса. Измененная форма корпуса позволит ощутить глубину изображения на мониторе, а вибрация даст знать о наведении указателя мышки на цель. Яркий пример – при наведении курсора на географическую карту можно будет ощутить высоту гор и другие неровности.

По словам Кирилла, такая мышка будет полезной для людей с заболеванием Паркинсона или для людей после реабилитации.

- В будущем планируем разработать версии продукта для VR, игровой индустрии и промышленности, – цитирует Кирилла «Тюменская область сегодня».

Отметим, что с этим проектом студенты участвуют в грантовых конкурсах.